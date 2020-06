Bugün yayınlanan atama kararlarında 6 üniversiteye rektör atandı. Bu kişilerden biri olan Mehmet Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne uygun görüldü. Bu olayın ardından Mehmet Cahit Güran, Mehmet Cahit Güran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mehmet Cahit Güran Hacettepe başlığıyla internettte çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili önemli olan tüm detaylara haberimizde yer verdik.

ATAMA KARARLARINDA 6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Atama Kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Cahit Güran, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı.

Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

1992 yılında Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde bulunan Güran 1997 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde çalıştı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevliliğinde bulunan Mehmet Cahit Güran 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

2012-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden bulunan Güran, 2014 yılında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi oldu.

28 Aralık 2016 tarihinde YÖK Başkanlığına yeniden Denetleme Kurulu Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, 24 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

ESERLERİ

Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.

Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.

Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.

The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.