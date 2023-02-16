Mehmet Can Hazirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Can Hazirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Can Hazirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Can Hazirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Can Hazirci 21 Temmuz 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Can Hazırcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Can Hazirci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Mehmet Can Hazirci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Can Hazirci'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Can Hazirci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmettcann61/

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Mehmet Can Hazirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Can Hazirci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Can Hazirci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Can Hazirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2018 yılında HEASK

28 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa U21

7 Ağu 2019 yılında Payasspor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Çatalcaspor

Mehmet Can Hazirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Can Hazirci şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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