Sedat Peker'in belli aralıklarla yayınladığı Youtube videolarında kimin ismini geçirse merak konusu olmaya devam ediyor. Peker'in son yayınladığı videosunda Mehmet Cengiz'den bahsetmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, ikilinin aslında akraba olduğunu iddia etmesinin ardından "Mehmet Cengiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sedat Peker ve Mehmet Cengiz akraba mı?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde detaylara yer verdik...

MEHMET CENGİZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Cengiz, 1961 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde dünyaya geldi. Ekrem ve Asım adında iki kardeşi bulunmaktadır.

Kardeşi Ekrem Cengiz ile 1980 yılında Cengiz İnşaat'ı kurdu. Mehmet Cengiz; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımı çalışmalarında başarı göstermektedir.

1990'larda turizm yatırımlarında faaliyet gösterdi. 1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerini açtı. Cengiz Holding ile inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık sektörlerinde de çalışmalarına devam ediyor.

2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi bünyesine kattı. 2005'te de Eti Alüminyum'u da dahil etti. Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin de sahibi olan Cengiz, Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini de kazandı.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

Mehmet Cengiz ile eşi Fatma Cengiz, 2019 yılında boşanma davası açmışlardı.

SEDAT PEKER VE MEHMET CENGİZ AKRABA MI?

Cumhuriyet gazetesi'nden Barış Pehlivan'ın iddiasına göre, Sedat Peker ile Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz'in akrabalıkları var. Pehlivan, Cengiz’in videolar sonrası “Peker ile görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiği” iddialarını değerlendirerek,

"“Bir değil, iki değil, üç değil… Farklı farklı kaynaklardan hep aynı iddiayı duydum. Diyorlardı ki: “Mehmet Cengiz, hükümet ile Sedat Peker arasında arabulucu olarak görev yapıyor. Hatta ve hatta Cengiz, videoları sonrası Peker ile görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti!” Önce dikkate almadım ama birden fazla yerden kulağıma fısıldanınca “acaba” dedim." ifadelerini kullandı.