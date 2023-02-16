Mehmet Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Cetin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Cetin 1 Eylül 1999 tarihinde Hakkari şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Çetin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Cetin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Cetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Cetin'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Cetin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetcettiin/

Mehmet Cetinboyu ve yaşı kaç

Mehmet Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Adanaspor U21

1 Ekim 2018 yılında Göçmenköy İYSK

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Bilinmiyor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Yeniboğaziçi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

Mehmet Cetin kimdir

Mehmet Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Cetin şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Cetin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Mucahit Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mucahit Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Karzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Karzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Karzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Karzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Erkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Erkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Erkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Erkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları