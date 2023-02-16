Mehmet Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Cetin 1 Eylül 1999 tarihinde Hakkari şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Çetin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Cetin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Cetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Cetin'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Cetin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetcettiin/

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Mehmet Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Adanaspor U21

1 Ekim 2018 yılında Göçmenköy İYSK

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Bilinmiyor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Yeniboğaziçi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

Mehmet Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Cetin şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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