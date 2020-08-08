Mehmet Ceyhan'dan vaka artışıyla ilgili korkutan açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan, her geçen gün artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Yaptığı açıklamalarla alınan önlemlerdeki yetersizliği eleştiren Ceyhan, normalleşme sürecine girildiği anda vaka sayılarının yükseldiğine ve düşürülemediğine dikkat çekti. Vakalardaki artış eğiliminin, tüm kontrolü maske ve sosyal mesafeye bırakmaktan kaynaklandığını belirten Ceyhan , "Yeni vaka sayısı 1200'e dayandı. Bu bizi ürküttü. Artış eğilimi var. Ondan önce de problem vaka sayısını aşağı indirememekti. Biz bu vaka sayılarını belirgin şekilde azaltmadığımız sürece bunlarla hep karşılaşacağız. Biz normalleşme dönemine geçtikten sonra vaka sayısını azaltamadığımızı gördüğümüzde yeni önlemler almamız gerekirdi. Bütün kontrolü maske ve mesafeye bırakmak sonuç vermedi." ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYADA BÖYLE OLDU"

Avrupa ülkelerinden örnek göstererek onlarda da durumun farklı olmadığını belirten ve ülkemizde, günlük yapılan test sayısının yetersiz olduğunun altını çizen Doktor Ceyhan, açıklamasını "Tüm dünyada bu böyle oldu. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın hali ortada. Son haftada iyileşen hasta sayısı vaka sayısından az. Bu hastanelerdeki hasta sayısını azaltıyor ikincisi de bulaştırma potansiyelini arttırıyor. Her gün 1000 virüs bulaştıran kişi sayısı artıyor. Bu da endişe verici. Biz tanı koyarken biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim test sayımızı ve politikamızı değiştirerek daha fazla teşhiste bulunmamız gerekiyor. Bu kadar insanın bulunması kontrol edilmesi izole edilmesi zor. Günde en az 100 bin test yapmalıyız. Mesailere kademelendirme, toplanmalara sınırlama getirmeliyiz." sözleriyle sonlandırdı.