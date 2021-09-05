Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında? Karabük’te yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki otomobille çarpışınca ve kazada yaralıların olduğu bilgisi de paylaşılınca araç sahibi Mehmet Deligöz'ün kim olduğu merak konusu oldu. Peki Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşe detaylar.

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 nolu Cadde’de meydana gelen kazada 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü, Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz'ün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 6 kişi ile Mehmet Deligöz'ün aracında bulunan 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmesinin ardından Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik. MEHMET DELİGÖZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Karabük'te yaşanan kaza sonra Mehmet Deligöz'ün kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu ancak, Mehmet Deligöz hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır. Daha önce AK Parti Serik İlçe Başkanlığı'nın yapılan olağan genel kurulunda seçilen Hasan Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görev dağılımında Yıldırım'ın liderliğinde oluşan yürütme kurulu bünyesinde Halkla İlişkiler yönetimi görevini yapmıştır. Şimdilerde ise Ak Parti Karabük İlk Başkan Yardımcısı görevini icra etmektedir. mehmet deligözkarabükkazayaralı