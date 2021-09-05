Pakistan'da patlama! 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var!Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında?Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!TUS ve STS Tıp sınavında kalem veriyorlar mı? TUS ve STS Tıp'ta kalem ve silgi veriliyor mu?Silivri'de içerisinde çalışanların bulunduğu plastik fabrikası alevlere teslim oldu!Altınlarınızı yastık altından çıkarmayın! Fiyatlar aldı başını gidiyor! İşte 5 Eylül 2021 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları...5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de5 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de5 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Vizontele Star TV'de5 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de
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Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Karabük’te yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki otomobille çarpışınca ve kazada yaralıların olduğu bilgisi de paylaşılınca araç sahibi Mehmet Deligöz'ün kim olduğu merak konusu oldu. Peki Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşe detaylar.

Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 nolu Cadde’de meydana gelen kazada 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü, Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz'ün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 6 kişi ile Mehmet Deligöz'ün aracında bulunan 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmesinin ardından Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

Mehmet Deligöz Kimdir? Nereli, kaç yaşında?

MEHMET DELİGÖZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Karabük'te yaşanan kaza sonra Mehmet Deligöz'ün kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu ancak, Mehmet Deligöz hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır. 

Daha önce AK Parti Serik İlçe Başkanlığı'nın yapılan olağan genel kurulunda seçilen Hasan Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görev dağılımında Yıldırım'ın liderliğinde oluşan yürütme kurulu bünyesinde Halkla İlişkiler yönetimi görevini yapmıştır.

Şimdilerde ise Ak Parti Karabük İlk Başkan Yardımcısı görevini icra etmektedir.

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