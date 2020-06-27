Mehmet Demir İlkokulu e-twinning projesine 5 öğretmen ile katıldı

Serdivan Mehmet Demir İlkokulu, pandemi süresince yüz yüze eğitimden uzak kalan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak "Evde Kal Sporla Kal" temasıyla evlerinde ebeveynlerinin kontrolünde spor yapmalarını sağlamak amacıyla Ulusal Destek Birimi tarafından kabul edilen e-twinning projesine 5 öğretmen ile katıldı.

Serdivan Mehmet Demir İlkokulu, pandemi sürecinde hem sağlıklı olmak için hareket etmenin önemini kavratacak hem de ebeveynleri kontrolünde evde yapılabilecek fiziksel etkinlikleri tanımalarına olanak sağlamak amacıyla "Evde Kal Sporla Kal" temasıyla proje hazırladı. Öğrenciler tarafından ilgi gören ve Ulusal Destek Birimi tarafından kabul edilen e-twinning projesine, Mehmet Demir İlkokulu 5 öğretmen ile katıldı.

Projenin hedeflerinden bahseden Mehmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ömer Çokal, "Hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitelerin yararları konusunda bilinç oluşturmak istediğimiz projede, hareketsiz yaşamın sağlığımızı olumsuz etkileyeceğini anlamalarını öğrenci ve velilerimize aktarmak istiyoruz. Yaşamın her alanında olduğu gibi ebeveynlerin kontrolünde evde de yapılabilecek sportif etkinlikler olduğunu öğrenmek ve bunları uygulamayı hedefliyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor arasında güçlü bir bağ olduğunu kavratmak, spor ve temizlik arasında da güçlü bir bağ olduğunu kavratabilmeyi planlıyoruz" dedi.

Okul müdürü Süfyan Bilgiç ise pandemi sürecinde evde kalan çocukların basit oyunlaştırılmış fiziksel aktivitelerle hareket etmelerinin sağlanmış olacağını aktararak, "Öğrencilerimiz fiziksel aktiviteleri ve oyunları öğrenecekler. Öğrencilerimiz sağlık için hareket etmenin önemini yaparak ve yaşayarak öğrenecekler, pandemi hakkında farkındalık sağlamış olacaklar. Ebeveynleriyle birlikte yapacakları fiziksel aktivitelerle evde kaliteli zaman geçirmiş olacaklar" diye konuştu.

Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu'nun kurucusu olduğu projeye İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa gibi birçok ilde bulunan okullar ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA