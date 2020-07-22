Mehmet Demir, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve görevinden uzaklaştırılan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir dün gözaltına alındı.

Diyarbakır'a sevk edilen Mehmet Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Batman'da terör soruşturması kapsamında aralarında 23 Mart'ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli, adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Mehmet Demir dün gözaltına alınmıştı.

Mehmet Demir, 1968 Batman’da dünyaya geldi.

1994 yılında Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden mezunu oldu. Mehmet Demir, uzmanlık eğitimini İstanbul Universitesinde aldı.

Mehmet Demir, Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başladı. Diyarbakır’da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Mehmet Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.