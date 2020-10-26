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  3. Mehmet Demirtaş, kız arkadaşıyla tartışan genci dövdüğü için öldürüldü

Mehmet Demirtaş, kız arkadaşıyla tartışan genci dövdüğü için öldürüldü

Konya'da meydana gelen olayda, parkta tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Mehmet Demirtaş'ın, arkadaşlarıyla birlikte sokakta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş.'yi dövdüğü için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya'da bir parkta tüfekle vurularak öldürülen Mehmet Demirtaş'ın (18), arkadaşlarıyla birlikte sokakta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş.'yi (18) dövdükleri, ardından da akşam barışmak için buluştuklarında Ramazan Ş.'nin yanındaki Mustafa D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan ve sanayide bir firmada çalışan Ramazan Ş., dün gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre durumu fark eden Mehmet Demirtaş ve yanındaki arkadaşları, Ramazan Ş.'ye tepki gösterdi. Ramazan Ş., kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi. Ardından çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Ş.'yi dövüp, olay yerinden uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre, Mehmet Demirtaş ve 5 arkadaşı aynı mahallede oturduklarını öğrendikleri Ramazan Ş.'yi barışmak için saat 21.30'da parka çağırdı. Ramazan Ş. de yanına arkadaşları Mustafa D., Furkan E. ve Melih E.'yi alıp, parka gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa D., tüfekle Mehmet Demirtaş'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Demirtaş, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D., Furkan E. ve Melih E., gözaltına alındı. Şüphelilerden Melih E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa D., Ramazan Ş. ve Furkan E., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Berna Akkaya
Editör


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