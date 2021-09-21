Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den 'bebek' açıklaması!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah haberleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de yakaladı. İlişkileri ilk olarak temmuz ayında Bodrum'da görüntülenerek ortaya çıkmıştı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ÇOK İSTERİZ"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz." ifadelerini kullandı.

"GÜLÜMSEMEMİN SEBEBİ SENSİN!"

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'u ziyaret etmişti. Hadise tatil pozunu paylaşarak, altına "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düşmüştü.

2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde de yollarını ayırmıştı.

Hadise, sosyal medyasındaki açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.



"DOSTÇA AYRILDIK"

Ayrılığın ihanet nedeniyle mi bitti soruları üzerine Yıldırım şu açıklamayı yaptı.

"Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."