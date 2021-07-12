Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise'nin Kaan Yıldırım hakkındaki sözleri dikkat çekti: "Savaştan çıkmış gibiyim"

Bir süre önce evlilik yolunda olduğu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitiren Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesinin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Milliyet'te yer alan habere göre bir arkadaşıyla dertleşen Hadise olayın iç yüzünü açıkladı.

"KAAN BENİ ÇOK YORDU"

Hadise bir ayrılıp bir barıştığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını tamamen ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Bu haberlerin ardından Hadise'nin bir arkadaşıyla dertleşirken söylediği sözlerin ortaya çıkması ikiliyi sevenleri şaşkına uğrattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, ilişkiyi daha önce bitirmek istediğini ancak Yıldırım'ın yalvararak toparlamak istediğini söylediğini belirtti. Yıldırım'ın aşk hayatıyla basında çıkmasını ailesinin istemediğini söyleyen Hadise, "Kaan beni çok yordu. Savaştan çıkmış gibiydim. Mesaj atıp bitirdim. Kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim. Mehmet ise ilk bakışta aşk oldu." açıklamalarıyla dikkat çekti.

Öte yandan Kaan Yıldırım'ın da Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde günlerdir konuşuluyor.

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