Mehmet Dingil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Dingil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Dingil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Dingil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Dingil 28 Kasım 1989 tarihinde Veghel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Tayfun Dingil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Dingil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mehmet Dingil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Dingil'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Dingil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetdingil/

Mehmet Dingil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Dingil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Dingil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Dingil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JVC Cuijk

1 Temmuz 2014 yılında Achilles '29

18 Temmuz 2016 yılında Menemen Belediye

1 Temmuz 2017 yılında Hatayspor

27 Ağu 2019 yılında Afyonspor

13 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

14 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Mehmet Dingil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Dingil şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Mehmet Dingil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hollanda U15 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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