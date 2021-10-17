İstanbul Baro Başkanlığı seçim sonucu belli oldu. Bu kapsamda Mehmet Durakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstanbul Baro Seçim Sonuçlarına göre Mehmet Durakoğlu yeniden başkan mı seçildi? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Durakoğlu, 1956, Sivas doğumlu, Türk avukat ve siyasetçidir. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

nbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İstanbul Barosu'ndaki görevleri

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSTANBUL BARO SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MEHMET DURAKOĞLU YENİDEN BAŞKAN MI SEÇİLDİ?

Bugün saat 09:00'da başlayan ve akşam saat 17:00'ye dek süren Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi dolayısıyla kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞTI?

İstanbul Barosu başkanlığına adaylığını koyan isimler ise şöyle:

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu/Mehmet Durakoğlu,

Çağdaş Avukatlar Grubu/Ata Yazıcıoğlu,

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu/Kaptan Yılmaz,

Avukat Hakları Grubu/Gökhan Ahi,

Bağımsız Avukatlar Grubu/İshak Şadi Çarsancaklı,

Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi/Hasan Kılıç

Özgürlükçü Avukatlar Grubu/Sezin Uçar.

İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUCU

51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkı bulunduğu İstanbul Barosu seçim sonucu şu şekilde:

Açılan sandık sayısı: 131

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu: 8479

Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu: 1669

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz: 1087

Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi: 6013

Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı: 952

Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç: 6155

Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar: 1661

Açılan sandık sayısı: 131

Geçersiz Oy: 467

8 BİN 497 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Sonuçlara göre seçimi 8 bin 479 oyla Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu kazandı.