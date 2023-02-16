Mehmet Durgut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Durgut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Durgut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Durgut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Durgut 3 Şubat 2001 tarihinde Ayfonkarahisar şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Durgut Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Durgut, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Durgut'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Durgut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mdurgut11/

http://www.facebook.com/mehmet.durgut.5249

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Mehmet Durgut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Durgut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Durgut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Durgut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Isparta 32 Spor

19 Ocak 2021 yılında Antalyaspor U19

15 Ağu 2021 yılında Karaköprü Bld

7 Ocak 2022 yılında Antalyaspor U19

25 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Mehmet Durgut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Durgut şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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