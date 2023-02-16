Mehmet Emin Sipahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Emin Sipahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Emin Sipahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Emin Sipahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Emin Sipahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Emin Sipahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Emin Sipahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Emin Sipahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Emin Sipahi 17 Ocak 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Emin Sipahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Emin Sipahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Emin Sipahi'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Emin Sipahiboyu ve yaşı kaç

Mehmet Emin Sipahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Emin Sipahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Emin Sipahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Emin Sipahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2022 yılında Adanaspor U19

8 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

30 Haziran 2023 yılında Adanaspor U19

Mehmet Emin Sipahi kimdir

Mehmet Emin Sipahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Emin Sipahi şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Mehmet Emin Sipahi nereli

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