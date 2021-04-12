Mehmet Erdem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mehmet Erdem Biyografisi

Mehmet Erdem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'in televizyon ekranlarına çıkmasıyla izleyiciler tarafında araştırılıyor. İşte Mehmet Erdem Biyografisi...

MEHMET ERDEM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

2008 yılından itibaren etkin olarak müzikle uğraşmaya başladı. Sonradan müzikal anlamda bir “okul” olarak değerlendirdiği üniversite yıllarında Kardeş Türküler grubunda yer aldı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.

Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer’in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Erdem, Ekim 2015’te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi’nin kararınca “uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, “örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

EVLİ Mİ?

43 yaşındaki ünlü şarkıcı daha önce hiç evlenmemiş. Ancak evliliğe karşı olan Erdem'in adı cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Gül Gölge ve Elif Dürüst, oyuncu Vildan Atasever ile anılmaktadır.

MEHMET ERDEM ALBÜMLERİ

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)