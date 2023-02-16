Mehmet Erdem Ugurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Erdem Ugurlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Erdem Ugurlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Erdem Ugurlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Erdem Ugurlu 9 Temmuz 1988 tarihinde Kirikkale şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Erdem Uğurlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Erdem Ugurlu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Erdem Ugurlu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Erdem Ugurlu'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Erdem Ugurlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Erdem Ugurlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Erdem Ugurlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Erdem Ugurlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2007 yılında Ankaraspor U21

30 Haziran 2007 yılında Keçiören Alt

1 Temmuz 2007 yılında Keçiörengücü

19 Ağu 2010 yılında Bugsaş Spor

22 Ocak 2014 yılında Ankaragücü

6 Ocak 2015 yılında Göztepe

12 Ocak 2017 yılında Gaziantep BB

30 Haziran 2017 yılında Göztepe

10 Temmuz 2017 yılında Gazişehir

12 Ocak 2021 yılında Altay SK

8 Eylül 2021 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Mehmet Erdem Ugurlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Erdem Ugurlu şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gazi Üniversitesispor (2002-2004), Keciörengücü (2004-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.