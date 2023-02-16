Mehmet Fatih Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Fatih Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Fatih Sa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Fatih Sa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Fatih Sa 1 Ocak 1999 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Fatih Şa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Fatih Sa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Fatih Sa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Fatih Sa'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Fatih Sa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samehmet9/

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Mehmet Fatih Sa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Fatih Sa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Fatih Sa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Fatih Sa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında Karaköprü Bld

Mehmet Fatih Sa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Fatih Sa şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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