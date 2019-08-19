Mehmet Gedik Ortaokulu öğretmenleri Prag’da eğitim aldı

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu tarafından yürütülen "İngilizceyi Ters Yüz Ettik" adlı Erasmus+ KA101 projesinin ikinci programı Çekya/ Prag'da gerçekleştirildi.

Proje hareketliliğine Okul Müdürü Yusuf Arslanoğlu, İngilizce Öğretmenleri Özlem Çörez ve Okan Ay katıldı. Ters Yüz Eğitim modelinin İngilizce derslerinde uygulanmasını konu alan proje için üç öğretmen "Problem Tabanlı Öğrenme" kursuna katıldı. Okul Müdürü Yusuf Arslanoğlu, Mehmet Gedik Ortaokulu tarafından yürütülen proje ile toplam 9 okul personelinin yurt dışında bir hafta eğitim almış olduğunu bu kurslar ile sadece İngilizce öğretiminde değil diğer okul derslerinde de yenilikçi yaklaşımların kullanılmasının sağlanacağını belirtti.

Kaynak: İHA