Mehmet Günsür, 1997 yılı yapımı olan bir Ferzan Özpetek filmi "Hamam" ile fark edilmişti. Ünlü oyuncu daha sonra başarılı işlere imza attı. Bu durum Mehmet Günsür hakkında internette arama yapılmasına yol açıyor. Peki Mehmet Günsür kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür, babası Teoman Günsür'dür. Tatar kökenlidir. Modern bale koreografı olan Zeynep Günsür adında ablası vardır. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak, tenis. Hatta, profesyonel tenisçi oldu.İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi ancak bu alanda hiç çalışmadı. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Çocuk yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameralar önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı "Sana" reklam filmi ile oldu. Daha sonra Coca Cola, Mavi Jeans, Hotiç gibi markalarda çalışıp reklam ve kataloglarda yer aldı. Mankenliğin oyunculuktan zor olduğunu söyleyen Günsür, Cansu Dere'den bu konuda ders aldığını açıkladı.

1988 yılında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan "Geçmiş Zaman Mimozaları" adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda "The Dawn" isimli müzik grubunda çalıyordu.

Oyuncu olarak ilk fark edildiği ve çıkış yaptığı film Ferzan Özpetek'in 1997 yılı yapımı "Hamam" oldu. Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi.O filmden ötürü İtalya'dan bir tiyatro teklifi aldı. "Bent" diye 79'da yayılan gay akımını anlatan bir oyunda başrol oynaması teklif edildi. 1998 yılında 23 yaşında iken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı.

1998 yılında Star TV'de yayınlanan "Sır Dosyası" adlı dizide çaylak dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan "Hayal Kurma Oyunları" adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Aynı yıl İtalya'da "Bent" adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında "Tommaso" ve "Guida", 2002 yılında "L'Italiano" ve 2003 yılında "Papa Buono,II" adlı İtalyan yapımların yer aldı.

2003 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Pilli Bebek" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Anlat İstanbul" adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırdı.

Televizyon dünyasında 2004 yapımı "Kasırga İnsanları" ve 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" adlı dizilerle tanındı. Beyaz Gelincik adlı dizide "Mustafa" karakterini canlandıran Günsür, bu rol onu çok heyecanlandırdığı için İtalya'dan ayrılmıştı ve yine bu rol ile hayran kitlesi büyüdü.

2007 yılında "Fall Down Dead" adlı sinema filminde Dominique Swain, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı.

2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı.

Ailesiyle İtalya'da yaşarken Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın en büyük evladı olan Şehzade Mustafa'yı canlandırdı. Bu dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç canlandırırken, Şehzade Mustafa rolündeki Mehmet Günsür'un eşi Mihrünissa Sultan'ı Berrak Tüzünataç oynadı. Mehmet Günsür, 12 Şubat 2014 tarihinde rolü gereği öldürüldüğünden diziden ayrıldı.

2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Mehmet Günsür, Hümeyra, Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.

Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Ali (d.2006), Maya ve (d.2012) adlarında 3 çocuğu vardır.

MEHMET GÜNSÜR'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1989 - Cahide (dizi)

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları (dizi)

1997 - Hamam

1999 - Hayal Kurma Oyunları

1999 - Sır Dosyası (dizi)

2001 - Don Matteo (dizi)

2001 - Guida

2001 - Tommaso

2002 - İtalyan

2003 - Il papa buono

2003 - O Şimdi Asker

2003 - Pilli Bebek (dizi)

2003 - Stregeria

2004 - Kasırga İnsanları (dizi)

2004 - Non ci sarebbe niente da fare!

2005 - 2006 - Beyaz Gelincik (dizi)

2005 - Anlat İstanbul

2007 - 2008 - Bıçak Sırtı (dizi)

2007 - Fall Down Dead

2008 - Se chiudi gli occhi

2010 - Matrimoni e altri disastri

2010 - Ses

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2012 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (dizi)

2014 - Unutursam Fısılda (film)

MEHMET GÜNSÜR EVLİ Mİ?

Mehmet Günsür, 2006 yılında Katerina Mongio ile evlenmiştir.

Mehmet Günsür ile Katerina Mongio çiftinin 3 tane çocukları bulunuyor.

Çiftin çocuklarının adı Maya, Ali ve Cloe Günsür'dür.

KATERINA MONGIO NE İŞ YAPIYOR?

İtalyan olan Katerina Mongio da Mehmet Günsür gibi setlerin içinden gelen bir isim. İtalya'da film yönetmenliği yapan Katerina Mongio'nun tanışma hikayesi de çok bomba.

MEHMET GÜNSÜR İLE KATERINA MONGIO NASIL TANIŞTI?

Mehmet Günsür tanışma hikayelerini ve nasıl aşık olduğunu şöyle anlatıyor: Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor.”