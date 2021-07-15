15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcılığı görevine geçmişte Maden İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmış olan Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. Atamanın ardından Mehmet Hamdi Yıldırım'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak edildi. Bizler de sizler için Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt verdik.

MEHMET HAMDİ YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mehmet Hamdi Yıldırım, 1965 yılında Konya’da dünyaya geldi. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde mezun oldu. 1993 yılında ise Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana bilim dalında Özelleştirme; Yöntemleri ve Türkiye Örneği üzerine Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Bilim Dalında Doktora Programına başladı.

Kamu Yönetiminin Görev Alanının Daraltılması Açısından Kamu Hizmetleri ve Özelleştirme Sorunu ve Örgütsel Yenileşme Etmenleri, Çevresel, Durumlar ve Yapısal Etmenlerin Örgütsel Yenileşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma konularında tez çalışmaları yaptı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başlayan Mehmet Hamdi Yıldırım, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) TÜRK ŞEKER A.Ş. Reorganizasyon Projesinde komisyon üyeliği ve grup başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

1996–2003 yılları arasında Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Baş Danışmanlığı, ETİ HOLDİNG (Madencilik) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekilliğinde bulundu. Bu dönemde, Madencilik Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Projeleri, Madencilik Bakanlığının Kurulması çalışmaları, ETİ HOLDİNG ve MTA’nın Yeniden Yapılandırılması, Seydişehir Alüminyum tesisi kapasite artırım ve yenileme projesi, TRONA ve BOR, madenlerinin yatırımlarının realizasyon çalışmaları, Zonguldak Havzası Kalkındırma Projesi, TTK Rehabilitasyon Projesi, Yeni Maden Kanunu ve Jeotermal Kanunu hazırlanması, Doğu ve Güneydoğu Madencilik Projesi vb. çalışmalarını yürüttü.

TBMM Milletvekilliği Danışmanlığı, çeşitli özel sektör firmalarında, Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılandırma Başkanlığı görevlerinde bulundu.



2003–2008 yılları arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Eti Maden İşletmeleri Eti Zeolit Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, aynı dönemde ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ETİMINE SA (Lüksemburg) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Müşavirliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF), Toprak Holding, Toprak İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

26 Mart 2008 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Atama Kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevine getirildi.

56 yaşındaki Mehmet Hamdi Yıldırım, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Rusça bilmektedir. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hemşehrisidir.