AK Parti'den 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a ilişkin açıklama yapıldı. Peki Mehmet İhsan Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet İhsan Arslan neden disipline sevk edildi? İşte ayrıntılar...

MEHMET İHSAN ARSLAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet İhsan Arslan 1 Ocak 1948 tarihinde Batman'ın Sason ilçesinde dünyaya geldi.

İşadamı, sanayici, İthalat ve İhracatçı, gazeteci, XXII. ve XXIII. Dönem Diyarbakır Milletvekili.

Ankara milletvekillerinden Ali İhsan (Mücahit) Arslan’ın babasıdır. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ailece Sason’dan Diyarbakır’ın Silvan ilçesine yerleştiler. Çocukluğu bu ilçede geçti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra kamu kurumlarında bir süre memurluk ve öğretmenlik yaptı. Bu arada yüksek lisans ile doktorasını tamamladı. Daha sonra ihracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Yabancı sermayeli şirketler oluşturarak Diyarbakır’da boru, kablo ve mermer fabrikaları kurdu.

İhsan Arslan, gazetecilik mesleğinde bir süre Tasvir gazetesi muhabirliğini yaptı, Zaman gazetesi kurucu ortaklarından ve Çıngar dergisinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazarak aktif olarak gazetecilik yaptı.

Sivil toplum faaliyetlerinde aktif rol üstlenerek, Mazlum-Der (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği)'in iki dönem Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yaptı. 1995 yılında, sağlık, eğitim ve sosyal yardımlaşma alanlarında faaliyette bulunmak üzere M. İhsan Arslan Vakfı’nı kurdu ve kurucu mütevelli heyeti başkanlığını üstlendi.

2002 ve 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listesinden XXII. Dönem (03.11.2002 – 22.07.2007) ve XXIII. Dönem (22.07.2007 – 12.06.2011) Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. XXXIII. Dönem Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

M. İhsan Arslan, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilmekte olup, evli ve altı çocuk babasıdır. Milletvekilliği süresi sona erdiğinde, Ankara'da ticaret ve vakıf çalışmalarını sürdürdü.

MEHMET İHSAN ARSLAN NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M.İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

AK Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, “15 Temmuz sonrası panikledik ve olayın vahameti karşısında onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık” demişti.

Mehmet İhsan Arslan'ın disipline sevk edildiği açıklandı. Arslan hakkındaki son kararı, AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu verecek.