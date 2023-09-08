Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

İlik kanserine yakalanan ve yapılan ilik nakli sonrası sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Mehmet Kaan Yanık'ın zabıta olma hayalini İnegöl Belediyesi gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

İlik kanserine yakalanan ve yapılan ilik nakli sonrası sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Mehmet Kaan Yanık'ın zabıta olma hayalini İnegöl Belediyesi gerçekleştirdi. Üzerine zabıta kıyafetini giyip eline telsizi alan Mehmet Kaan, çarşıyı denetime çıktı. Bir günlüğüne İnegöl Belediyesi'nin Zabıta Müdürü olan küçük çocuk, unutulmaz bir gün yaşadı.

İnegöl'de ikamet eden Yanık ailesinin 2 oğlundan biri olan Mehmet Kaan, 6 yaşında ilik kanseri hastalığına yakalandı. 3 yıl boyunca zorlu bir tedavi sürecinden geçen küçük çocuk, bu yıl yapılan ilik nakli sonrası sağlığına kavuştu. Mehmet Kaan'ın en büyük hayali ise üniforma giyip zabıta olmaktı. Ailesi, küçük çocuğun bu hayalini de gerçekleştirmek için İnegöl Belediyesi'ne başvurdu. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Başkan Alper Taban'ın talimatı üzerine Mehmet Kaan'a güzel bir sürpriz hazırladı.

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftasında, Mehmet Kaan bir günlüğüne İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü oldu. Belediyeye davet edilen Mehmet Kaan ve ailesini Başkan Alper Taban makamında ağırladı. Burada telsizden yaptığı anonsla zabıta personelinin haftasını kutlayan Mehmet Kaan'a daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban tarafından zabıta kıyafeti hediye edildi.

Ziyaretin ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk'ten müdürlük makamını devralan Mehmet Kaan, zaman kaybetmeden sahaya inerek ekiplerle birlikte denetimler gerçekleştirdi. Çarşı bölgesinde işyerlerini gezip kontroller yapan Mehmet Kaan, gün boyu yaya ve araçlı ekiplerle vazifesini sürdürdü.

"Bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu"

Mehmet Kaan'a yapılan sürprizle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Mehmet Kaan evladımızı belediyemizde ağırladık. 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve ailesinin de bu hafta özelinde bize bir önerisi oldu. Mehmet Kaan 9 yaşında, İnegöl'de yaşıyor. Kendisi ilik kanseri aynı zamanda ve zabıta olmak gibi de bir hayali var. Sokakta zabıta gördüğünde çok heyecanlandığını ailesi ifade ediyor. Buradan hareketle de Zabıta Müdürümüz ve arkadaşlarımız bir hazırlık içerisine giriyorlar, ona birtakım sürprizler yapmak istiyorlar. Bugün biz de kendisini burada ağırladık. Telsizden zabıta ekiplerinin haftasını kutladı. Bizler de zabıta kıyafeti hediye ettik kendisine. Evladımıza Cenabı Allah'tan şifalar diliyorum öncelikle. Bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Üniforma hayalini gerçekleştirmek istedik"

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ise "Mehmet Kaan'ın ailesi bizlere ulaştı. Kendisinin ilik kanseri olduğunu ve zabıtalıkla ilgili de bir hayalinin olduğu, ilgisinin olduğunu ifade ettiler. Biz de derhal kendisiyle iletişime geçerek görüştük. Belediye Başkanımız da Mehmet Kaan'ın hayalini gerçekleştirelim dedi. Ona bir zabıta kıyafeti hediye ettik. Bugün önce Başkanımızı ziyaret ettik ardından sahaya indik. Bugün belediyemizin Zabıta Müdürü Mehmet Kaan. Birlikte denetimler yaptık, araçtan anonslar yaptık, telsizlerle personele talimatlar verdik. Çok mutlu olduğunu gördük. Onun mutluluğu bizlere de mutluluk verdi. İnşallah hayallerini gerçekleştirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Küçük zabıtadan temizlik uyarısı

Küçük zabıta Mehmet Kaan Yanık da "Ben zabıta olmak istiyordum. Bugün bana sürpriz yapıldı. Çok mutlu oldum. Zabıta kıyafetiyle ruhsatlara baktık, denetim yaptık. Buradan yerlere çöp atanları da uyarmak, yasak olduğunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Çöpleri çöpe atalım" ifadelerinde bulundu.

Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

Mehmet Kaan’ın hayalini İnegöl zabıtası gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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