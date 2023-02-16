Mehmet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Kalkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Kalkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Kalkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Kalkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Kalkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Kalkan 22 Ocak 1996 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Kalkan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Kalkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Kalkan'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Kalkanboyu ve yaşı kaç

Mehmet Kalkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Kalkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Kalkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Kalkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U21

20 Ağu 2015 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2016 yılında Bursaspor U21

27 Temmuz 2016 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2018 yılında Bursaspor U21

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

27 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

8 Ocak 2020 yılında Şile Yıldızspor

9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım

8 Şubat 2022 yılında Karacabey Bld

7 Eylül 2022 yılında Bursa Yıldırım

Mehmet Kalkan kimdir

Mehmet Kalkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Kalkan şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Componentaspor (2006-2009), Bursaspor (2009-2015)

Mehmet Kalkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Kalkan nereli

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