Mehmet Kanbur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur Biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çeken Mehmet Sait Kanbur hakkında internette çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, Mehmet Kanbur kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur Biyografisi

MEHMET SAİT KANBUR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MEHMET SAİT KANBUR BİYOGRAFİSİ

MADO, Türkiye'de yaklaşık 300, dünya çapında birçok ülkede satış noktası bulunan bir Türk dondurma ve pasta markasıdır. Marka adını iki kelimeden alır: Firmanın kurulduğu şehrin eski adı olan "Maraş" ve "Dondurma".

1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulmuştur. Dondurma dükkanı 1991'den sonra zincir haline geldi. Türkiye'de 305'ten fazla restoran ve kafeye sahip olup ayrıca Melbourne ve Sidney, Avustralya; Hollanda, Dubai, Beyrut, Güney Kore, Kıbrıs, Çin, Tayvan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve Berlin'de şubeleri bulunmaktadır.