Gaziantep’te dün, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen’in arkadaşları olayın cinayet olduğunu öne sürerek ”adalet” çağrısında bulundu. Olayın ardından Mehmet Kaplan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen öldürüldü mü?

MEHMET KAPLAN KİMDİR?

Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan'ın hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Duygu’nun yakın arkadaşı, Duygu’nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

”Mehmet Kaplan Duygu’nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu’ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın.”

DAHA ÖNCE BİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞ

Kaplan’ın 17.01.2019 tarihinde, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken Masal park tramvay durağı yaya geçidinde 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaplan’ın kazada 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 210 promil alkol, ehliyetsiz, aşırı hızla üstelik yaya geçidinde bir kadını öldürmesine rağmen serbest kalan Kaplan adresinin sabit olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve öğrenci olması gerekçe gösterilerek ile serbest bırakıldı.

DUYGU DELEN OLAYI NEDİR?

17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen erkek arkadaşı Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi.