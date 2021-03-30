Mehmet Karakan kimdir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaları içeren Atama Kararnamesi, 31 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına yönelik atamalar yer aldı.

MEHMET KARAHAN KİMDİR?

​Gaziantep'in Oğuzeli nüfusuna kayıtlı Mehmet Karahan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden mezun. İngilizce dil bilgisine sahip Karahan ayrıca evli ve 3 çocuk babasıdır.

DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET KARAHAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak getirildi. Ancak konu hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Yeni DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Enes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?