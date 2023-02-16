Mehmet Mert İslah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Mert İslah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Mert İslah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Mert İslah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Mert İslah 19 Nisan 2002 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Mert İslah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Mert İslah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Mehmet Mert İslah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Mert İslah'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Mert İslah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004714274770

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Mehmet Mert İslah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Mert İslah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Mert İslah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Mert İslah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2019 yılında Kasımpaşa U19

22 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

19 Temmuz 2021 yılında Osmaniyespor FK

Mehmet Mert İslah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Mert İslah şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Osmaniye Akdenizspor (2013-2018), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor (2018-2019), Kasimpasa (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.