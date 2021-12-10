CNN TÜRK'te ekrana gelen Akıl Çemberi programında asgari ücretin ne kadar olacağı ve gerçekleştirilen toplantılarda hangi rakamların görüşüldü. Mehmet Metiner, canlı yayında aldığı acı haberle yıkıldı ve programı terk etmek durumunda kaldı. Bu kapsamda Mehmet Metiner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Metiner son dakika | Ablası neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. işte ayrıntılar...

MEHMET METİNER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi.

Mehmet Metiner, gazeteci, yazar ve siyasetçidir., Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. 2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş fakat aday gösterilmemiştir.

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde Bedir ve Nazı Metiner çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İslamcı çevrelerde bir döneme damgasını vuran, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi. Mehmet Metiner 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

MEHMET METİNER SON DAKİKA

Siyasetin gündemine dair konuların konuşulduğu Akıl Çemberi'nde Asgari ücrette son durum, Rum Kesimi Akdeniz'deki hamleleri masaya yatırıldı. Başak Şengül'ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda , 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici ve Gazeteci Nedim Şener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Metiner canlı yayın sırasında ablasının ölüm haberini aldı. Programdakiler Metiner'in acısını paylaştıklarını ifade etti.

İşte o anlar:

MEHMET METİNER'İN ABLASI NEDEN VEFAT ETTİ?

Ablasının ölüm haberiyle yıkılan Mehmet Metiner programdan ayrılarak hastaneye gitti. Metiner'in ablasının entübe edildiği ve 10 Aralık gecesi yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.