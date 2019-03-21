Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olarak Türk Sporu'nun daha iyi seviyelere gelmesi için gayret gösterecek. AA Editör masasına konuk olan Muharrem Kasapoğlu kullanıcılar tarafından aratılmaya başlandı. Peki Muharrem Kasapoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Muharrem Kasapoğlu'nun hayatına dair detaylar..

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan ilk Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak'ın yerine Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi.

Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.

ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışan Kasapoğlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı.

Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan ve yöneticilik yapan Kasapoğlu, özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

Kasapoğlu, 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması amacıyla çok sayıda tesisin kazandırılmasına katkıda bulunan Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 16 kişilik yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak göze çarpan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Spor Toto Teşkilatı'nda başkan olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Spor Genel Müdürlüğü'nde "Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu" üyesi sıfatı da bulunan Kasapoğlu, illegal bahis ve Kulüpler Birliği Yasası ile ilgili geçmişte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Spor Toto Teşkilatı olarak hem sporumuz ve hem de gençliğimiz adına tesisleşme ve organizasyon açısından ciddi harcamalarda bulunduk. Ciddi yatırımlar yaptık. Eğitim ve sporu entegre etmek açısından çok önem verdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarımıza tesisler kazandırdık. 4 bine yaklaşan tesislerimizi çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza açtık. Tesislerimizi tüm demografik kesimlerle doldurduğunda oluşacak sinerjiyle çok kısa zamanda bu yatırımların meyvesini alacağımızı ümit ediyoruz. Hem sportif başarıda hem de sporun tabana yayıldığı toplum kazanma anlamında Spor Toto'nun katkılarını hem 2017'nin öncesinde gördük ve sonrasında daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz."

İllegal bahsin ülke ekonomisine büyük bir zarar verdiğini söyleyen Kasapoğlu, "İllegal bahis, ülke kaynaklarının illegal kişi ve illegal yollarla heba edilmesi anlamına gelen bir olgu. İllegal bahis Türkiye'nin önemli sorunlarında birisi. Tüm ilgili kurumlar şu an itibari ile bir işbirliği içerisinde. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ciddi bir eşgüdüm içerisinde çalışıyorlar. Gerekli yasal, mali, polisiye tedbirleri alıyorlar. Bunlarla ilgili operasyonlar olsun, cezalar olsun ciddi bir şekilde takip ediliyor. Bunun kayıt dışına harcanan paranın ülke sporuna ve gençliğine dönüşmesi noktasında öneminin herkes farkında. Çok kısa zamanda sporumuz için ve gençlerimiz için yasa dışı bahis nedeniyle kayıt dışına giden kaynakları, ülke ekonomimize bir katma değer olarak yatırıma dönüşen kaynaklar olarak göreceğiz" şeklinde konuşmuştu.