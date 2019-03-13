Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının sırtındaki borç yükünü ancak biz alırız"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Köyceğiz "de seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır Köyceğiz "de ilk olarak seçim ofisi açılışına katıldı. Ardından Döğüşbelen, Zeytin Alanı, Büyük Karaağaç ve Toparlar Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu.

Köyceğiz Seçim Ofisi açılışında vatandaşlara hitap eden Dr. Hıdır, Köyceğiz halkına AK Parti'nin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşların yoğun tezahüratını memnuniyet ifadesi olarak kabul ettiğini belirten Dr. Hıdır " Köyceğiz "e hizmet yakışmış, 31 Mart'ta Muğla'ya da inşaallah gönül belediyeciliğinin hizmetleri yakışacak" dedi.

"Su yüzde 50 ucuzlayacak"

Hafta sonu yaptıkları proje tanıtım toplantısına atıfta bulunan Dr. Hıdır, susuz Muğla "ya önce Sandras Suyu'nu devletimizin 622 milyon liralık dev yatırımı ile getiriyoruz ardından da su ve atık su bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız."ifadelerini kullandı.

Köylere, çiftçilere müjde üstüne müjde

Dr. Mehmet Nil Hıdır, Köyceğiz " den köylülere ve çiftçilere seslenerek milletin efendisi olarak tanımladığı köylüler için yapacaklarını sıraladı. Dr.Hıdır:"1-İçme suyu olmayan köy kalmayacak, 2- Köy meydanı, köy sokakları, mahalleler arası yollarda parkesiz köy kalmayacak. öy ve İlçeler arasındaki yollarda asfaltsız yol kalmayacak. 3-Tarımsal sulama göletleri ve kanalları ile susuz tarla kalmayacak, 4- İlçe merkezi ile köyler arasında dolmuşu olmayan güzergah kalmayacak ki mevcut halde 150 köye zarar ederim diye hat koymayan bir belediye anlayışı ile yönetiliyor Muğla. Oysa belediyeler kar amacı güdemezler, millete hizmet ile yükümlülerdir. 5-Köy yerleşim alanları ve köy imar planı yapılmamış köy ve mahalle kalmayacak"dedi.

Yakın zamanda çiftçilerle ilgili vaadlerini de şoför esnafına yönelik yayınladığı gibi bir bildiri şeklinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Dr.Hıdır "Muğla'daki belediyelerin yatırımlardan değil de kötü yönetimden dolayı oluşan borçlarını vatandaşın sırtına yüklemesine razı değiliz. Bunun için gerekeni ancak biz yaparız" diye konuştu.

Borç yükünü Muğlalı "nın sırtından alacak başka biri varsa ona oy verin

Dr. Hıdır gerekeni ancak biz yaparız ifadesini ise şu sözlerle açıkladı "Bu borç Marmaris'ten kaynaklı bir borç, Osman Abi'nin kendi beyanı bu. Zamanında yapılandırması Cumhurbaşkanımızın emriyle yapılmıştı ancak Marmaris Belediyesi'nin yapılandırmaya sadık kalmaması dolayısıyla iptal oldu. Osman Abi geçen dönem 500 milyon borç ödemiş, bu yüzden ilçelere yatırımları durdurmuş. Önümüzdeki dönemde de 750 milyon lira borcu var Büyükşehir Belediyesi'nin ödemesi gereken. Bu demek oluyor ki, önümüzdeki 5 yıl daha ilçelere yatırım yok. Bu borcu vatandaşın sırtına yükleme yolunu seçen CHP belli ki hükümetten yardım istemeyecek. Kocadon desek, Bodrum'un hali ortada o da istemez, istese Bodrum için isterdi. Saatcı ise zamanında Fethiye Körfez temizliği için devletten yardım istemeyi "ben Medine fukarası değilim "diyerek reddetmişti. Ben de diyorum ki; Cumhurbaşkanımızın kapısında da yatarım, bakanlarımızın kapısına da giderim. Gerekirse Muğla halkının sırtından bu yükü almak için devlet kapısında dilenci de olurum. Bundan gurur duyarım"dedi.

Bağımsız aday kaypak siyaset peşinde aldanmayın, aldatılmayın

Dr.Hıdır, Köyceğiz "de yaptığı konuşmasında Bağımsız Aday Saatcı "yı işaret ederek " Belediye meclisi yok, arkasında teşkilatı yok. Büyükşehir'in yönetimi ilçe yönetimine benzemez. Yarın karşısında AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Parti'li belediye meclis üyeleri olacak. Birinin evet dediğine öteki itiraz edecek. Üç defa bütçeye itiraz alır, bütçe onaylanmazsa başkanlığı düşecek. Kendi "yok" diyor ama çevresinden birçok kişi "seçilirse AK Parti "ye geçecek" diye yalan söylüyorlar. Biz kendisini iki defa çağırdık. Bu saatten sonra bu olacak iş değil. Aldanmayın, kuru vaadlere kanmayın, aldatılmayın" diyerek Köyceğiz liler nezdinde tüm Muğlalı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA