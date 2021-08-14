Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Atlas Jet'in sahibi olan Ali Murat Ersoy hakkında çıkan haberlerin ardından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen Ali Murat Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına haberimizde yer verdik. İşte Ali Murat Ersoy'un biyografisi...

MEHMET NURİ ERSOY'UN KARDEŞİ ALİ MURAT ERSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ali Murat Ersoy 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1987 yılında İstanbul Alman Lisesi, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır. İkiz kardeşi Mehmet Ersoy ile birlikte 1991 yılında ETS Tur'u kurarak iş dünyasına adım atmıştır. Bodrum ve Antalya’da olmak üzere; 7 adet Voyage, 2 adet Maxx Royal Resorts ve 2 adet Lamer oteller zinciri ve Kıbrıs’da Elexus Otel&Resorts&Spa ile toplamda 12 adet, 5 ve 7 yıldızlı, 12 bin yatak kapasiteli otelleri işleten ETS Group, bugün yüzde 70’lik pazar payı ile Türkiye’nin lider tur operatörü olarak bilinmektedir.

Öger Holding tarafından kurulan Atlasjet Havayolları’nın, 2004'te yüzde 50 hissesini satın alarak havacılık sektörüne de adım atan ETS Group, 2006 yılında ise havayoluna ait tüm hisseleri satın almıştır. Kısa sürede özel havayolu taşımacılığında önemli konuma gelen şirket, 2015 yılında kurumsal kimliğinde girdiği yenilenme süreci kapsamında yola Atlas Global ismi ile devam etmektedir.

Atlas Grup aynı zamanda Atlas Global UA Havayolları /Ukrayna, Zagrosjet Havayolları/Irak , AFA - Atlantik Uçuş Okulu, ATS - Havacılık Teknik A.Ş ve Atlasholidays - Digital Rezerevasyon Portalı şirketlerini kurarak sektördeki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. Murat Ersoy, Kasım 2009 – Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul Genç Girişimciler Derneği (İSGİD) Yönetim Kurulu Başkanlığını, Aralık 2010 – aralık 2012 tarihleri arasında ise Türkiye Özel Sektör Havacılar Derneği’nin (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Nisan 2013 - 2017 tarihlerinde, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Kaynak: Atlas Global