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Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

IHAAW160735-ASA/20-02-2019 - Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

IHAAW160735-ASA/20-02-2019 - Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 20.02.2019 16:07:35 TSI NNNN


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