Mehmet Öz, ölüm oranını azaltıyor diyerek ilaç müjdesi verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürerken ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, sevindiren bir haber verdi.

Mehmet Öz, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak olan deksametazon isimli ilaç hakkında umut veren açıklamalarda bulundu.Öz yaptığı açıklamada, “Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme” dedi.

ÖLÜM RİSKİ ORANINI DÜŞÜRÜYOR

“Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirdi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç”

"MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN"

Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin her bireyin kendisini koruması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilinir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Kovid-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin’

Deksametazon ilacı nedir? Ne işe yarar? Koronavirüs tedavisinde etkili mi?