Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen, bilgisayarında yasak cinsel içerikli videoların tespit edilmesiyle Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıp gönderildiği mahkemece tutuklandı. Bu haberin ardından Mehmet Özen kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? başlığıyla aratılan Özen hakkında biz de önemli bilgileri haberimizde derledik.

MEHMET ÖZEN KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

1981 Bolu doğumludur. 1998 Bolu Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Harita Mühendisliği) bölümünden mezun oldu.

2006 – 2014 yılları arasında Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Harita Mühendisi olarak görev yaptı.

2014 yılında İmar ve Şehircilik Müdür Vekili göreve başlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

NE OLMUŞTU?

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Bolu Belediyesi’nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı.

Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda cinsel içerikli video indirdiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı, bilgisayarına ise el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.