Kayseri Erciyes Üniversitesi içinde yapımı devam eden Kanka Hematoloji Onkoloji ve Çocuk İliği Hastanesinin inşaatını inceleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eskiden bırakın burada ölsün denilen çocuklar artık sağlığına kavuşacak" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Erciyes Üniversitesi içinde yapımı devam eden Kanka Hematoloji Onkoloji ve Çocuk İliği Hastanesinin inşaatını inceledi. Özhaseki'ye AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye başkanlarıyla beraber hastane inşaatına katkıda bulunan hayırseverler eşlik etti.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında Kayserili hayırseverlerin sürekli hastaneyi kontrol ettiklerini belirterek, "Çok güzel ve hayırlı bir iş yapılıyor. Elhamdülillah zaten Kayseri Erciyes Üniversitesinin her bir köşesinde helal parayla geçimini sağlayıp birikimini de toplumla bölüşen hayırseverlerimizin bin bir türlü eserleri var. Hayırseverlerin de zor iş yaptığı bir dönemde sağ olsun Kayserili hemşehrilerimiz yine buradalar. Yapılan bu güzel eseri bir kez daha yerinde görmek, inşaatta tıkanan nokta var mı onları tespit edebilmek, çözüm yolu bulabilmek amacıyla buradalar. İşi nasıl hızlandırırız, nasıl biran önce kazandırırız derdindeler. Burada Türkiye'nin ilk, dünyada ilk 3 içerisinde bir hastanesi yapılıyor. Kan kanseri yavrularımızın tedavi olabilecekleri, ilik nakli olabilecekleri bir tedavi merkezi yapılıyor." dedi. Özhaseki, "Eskiden "Bunu evine götürün, orada ölsün" diye küçücük yavruların terk edildiği bir ortam şimdi üniversitedeki değerli hocalarımızın gayretleri ve Allah'ın da takdiriyle şifa bulabilecek bir ortama kavuşuyor. Eski dönemdeki yerde 6 ay kadar hapishane hayatı yaşayarak bu ilik nakli yapılıyordu. Gördük, hepimiz çok duygulandık. Şimdi böyle modern bir tesiste inşallah onlarca yavrumuz tedavi olacak. Hatta sadece Kayseri ve civarı hastalarımız değil yurt dışından da yüzlerce hasta gelip burada hem tedavi olacak hem şifa bulacak hem de Kayseri'ye döviz kazandıracaklar" ifadelerini kullandı.

Kayserililerin bu tesisin bitmesini beklediğini söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir işin başındayız. Sağ olsunlar hocalarımız dışarıdan gelen tekliflere sırtlarını döndüler, Kayseri'de bu tesisin yapılmasını bekliyorlar. Bir taraftan da bu güzelliği duyunca Kayserili hayırseverlerimiz Allah razı olsun bu işe gönül verdiler, devam ediyorlar. Bugün de inşaatı hep birlikte yerinde göreceğiz. Eksikleri tespit edeceğiz, sonra kendi içimizde görev paylaşımı yapıp en hızlı nasıl bitiririz, onun yoluna bakacağız. Onun için buradayız"

Kaynak: İHA