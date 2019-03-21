Mehmet Özhaseki: Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın ihtilaflı olduğu Necmettin Kesgin'e "kötü adam" dediğini belirterek, "Niye 10 sene boyunca yiyip içtin o zaman? Gece gündüz berabermişsin, kankaymışsınız siz. Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen? Bizimle ne alakası var bu işin" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Polatlı'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde Özhaseki'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım eşlik etti. Mitingde konuşan Mehmet Özhaseki, Polatlı'nın su sıkıntısı çektiğini bildiğini ve arkadaşlarıyla bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, "Allah izin verirse 1-1,5 sene içinde Ankara'mızda kullanmış olduğumuz, Gerede'den gelen memba suyunu inşallah buraya getireceğim" dedi.

Polatlı'da oturanların belediye işleri için bazen Ankara'nın merkezine gelmek zorunda kaldığına dikkat çeken Mehmet Özhaseki, "Öyle yapmayacağız, burada şube oluşturacağız. Yönetime geldiğimizde ilçe belediye başkanı arkadaşlarımıza büyükşehirin birçok yetkisini devredeceğim" diye konuştu. Polatlı'da tarıma dayalı üniversite kurulması için bir takım çabalar gösterildiğini ifade eden Özhaseki, bunun için çalışma yapacaklarını kaydetti.

'ALLAH PENSİLVANYA'DAKİ SAPIĞI SEVİNDİRMESİN'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, "Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız" dediğini belirten Özhaseki, "Allah bunların insafına bırakmasın. Allah Kandil'i sevindirmesin, Pensilvanya'daki sapığı sevindirmesin. Biz onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Özhaseki, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini kitap halinde sunmadığını belirtti. Özhaseki, "Ne yazsa başına bela olacak biliyor. Zamanında Beypazarı'nda 59 proje yazmış, ancak 3'ünü yapabilmiş. O yüzden de proje yazıp söyleyemiyor" diye konuştu.

'NE KARŞILIĞINDA 600 BİN DOLAR PARA ALIYORSUN?'

Rakibi Mansur Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarına da değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizimki sahte senetle iş takibi yapıyor, ödememek için de tedbir koyduruyor, ama mahkeme kesinleşmiş. Çık, anlat bunu. Anlatmıyor. Ne karşılığında 600 bin dolar para alıyorsun. Söyle bunu, söylemiyor. Karşıda kim var? Pancar çiftçisi var. Aldığın para o gariplerden çıkacak ama. "Benim hak ettiğim para o" diyor. Kardeşim ne yaptın da hak ettin? Sözleşmeni çıkar, "vergi doğar diye yapmadım" diyorsun. Sözleşme yapılmadığında avukatlık kanununa göre danışmada 1 saatlik ücret, bin 320 lira. 100 saat danışsam sana 100 bin lira. Sen ne yapıyorsun da 600 bin dolar istiyorsun?"

'BİZİMLE NE ALAKASI VAR'

Mansur Yavaş'ın ihtilaflı olduğu Necmettin Kesgin'e "kötü adam" dediğini aktaran Mehmet Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı: "Niye 10 sene boyunca yiyip içtin o zaman? Gece gündüz berabermişsin, kankaymışsınız siz. Kötü adamdı, niye kankalık yaptın bu adamla sen? Bizimle ne alakası var bu işin? Ankara gibi bizim gurur kentimize başkan adayıysanız, namusluca, dürüstçe, adam gibi çıkacaksınız, bu sorulara cevap vereceksiniz. Koyup, koyup kaçamazsınız. Koyup, koyup kaçarsanız herkesin kafasında bir şüphe oluşur. "Bu adam neyin nesi?" derler, şimdi olduğu gibi."

AK Parti'li Özhaseki, konuşmasının ardından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla demir dövdü ve nevruz ateşi üzerinden atladı.

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DHA