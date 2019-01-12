Mehmet Özhaseki sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını cevapladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara radyolarında gerçekleştirdiği canlı yayın sonrasında sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını yanıtladı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ankara'nın dokusunun Kayseri'ye benzediğini belirterek, "Ankara'da çok güzel üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehri derneklerimiz var. Bunlarla birlikte şehri yöneteceğiz. Ne yapıyorsanız istişare ederek yaparsanız, inanın sonunda hayır gelir. Ha Ankara ha Kayseri, hepsi bizim memleketimiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mustafa Tuna beyefendi çalışmalarını kemer sıkma politikasıyla yaptı"

AK Parti Ankara Gençlik Kollarının Pursaklar ziyaretlerine katılan Özhaseki, "Ankara, büyük ve dünya başkentleri ile karşılaştırılamayacak kadar nezih bir kentimiz. Şu anda görevi devam ettiren Mustafa Tuna beyefendi çalışmalarını kemer sıkma politikasıyla yaptı lakin bu ne vatandaşlarımızı ne de başkentimizi memnun etmedi. Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle Cumhur İttifakı'nın adayı olabilmek benim için büyük şereftir" dedi.

"Ankara sporun da başkenti olacak"

Ankara'nın sporun da başkenti olacağını ve spor alanlarını mahallelerde de yaygınlaştırmak gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Mini futbol, tenis gibi sahalar yapmak lazım. Bunlarla ilgili de hazırlıkların hepsi yapıldı, binden fazla böyle spor alanı yapılacak. Mahallelerde kreşler yapılması lazım. Ayrıca oyun evleri yapacağız. Annelerin 1-2 saatliğine veya gün boyu çocuklarını bırakabileceği oyun evleri kuracağız" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilik hizmetlerinde kar güdülemez"

Özhaseki şunları kaydetti:

"Belediyecilik hizmetlerinde kar güdülemez. Su ve benzeri belediye hizmetlerinde usul şu. Üzerine para kazanacak bir fiyat tarifesi olmaz. Minimum tutarsınız ve maliyeti alırsınız sadece. Hiç para almazsanız da olmaz. Bu bir emanet ve tüm vatandaşların hakkı var üzerinde. Bir maliyet var ve bunun ödenmesi lazım. Birçok mal üretiyorsunuz, ama nerede sergileyeceksiniz, tabii ki fuarlarda. İnsanlar gelip oradan alacaklar. İnşallah bir sene içerisinde bitiririz ve Ankara'ya kazandırırız. Herkes de oradan istifade eder."

"Ben ihale vermem, karşıdakiler kazanır"

İhalelerle ilgili prensiplerinin bulunduğunu bildiren Özhaseki, "Ben ihale vermem, karşıdakiler kazanır. Tüm ihaleleri canlı yayınlarım. Kim giriyor, ne kadara alıyor, hepsi canlı yayında vatandaşlar tarafından izlenir" açıklamasında bulundu.

"Bu ayın sonuna kadar Ulus esnafını davet edip projeyi, ne zaman başlayıp biteceğini anlatacağım"

Ulus meydan projesiyle ilgili ise Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu ayın sonuna kadar Ulus esnafını davet edip projeyi, ne zaman başlayıp biteceğini anlatacağım, birlikte karar alacağız. Onlara çözüm bulacağım, hiç endişe etmesinler. Ulus esnaflarımızla 15 gün içerisinde bir araya gelip anlatacağım hepsine."

Kaynak: İHA