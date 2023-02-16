Mehmet Refik Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Refik Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Refik Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Refik Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Refik Can 29 Temmuz 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Refik Can Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Refik Can, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 25 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Refik Can'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Refik Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Refik Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Refik Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Refik Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında K. Yelken

29 Nisan 2021 yılında Maltepespor

25 Ekim 2021 yılında Bulvarspor

Mehmet Refik Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Refik Can şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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