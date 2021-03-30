Mehmet Said Arvas koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!
Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, koronavirüse yenik düştü.
Koronavirüse yakalanan Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, yaşamını yitirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan ve İslami ilimler alanında çalışmalar yapan yazar Arvas, koronavirüs tedavisi gördüğü Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Arvas'in cenazesi yarın saat 15.00'te Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda toprağa verilecek.
MEHMET SAİD ARVAS KİMDİR?
Mehmet Sait Arvas, 'Dua Reçetesi' kitabının yazarıdır.
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