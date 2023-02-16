Mehmet Salih Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Salih Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Salih Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Salih Demircan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Salih Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Salih Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Salih Demircan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Salih Demircan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Salih Demircan 28 Haziran 2000 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Salih Demircan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Mehmet Salih Demircan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Salih Demircan'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Salih Demircan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salih_demircan_/

Mehmet Salih Demircanboyu ve yaşı kaç

Mehmet Salih Demircan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Salih Demircan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Salih Demircan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Salih Demircan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2019 yılında Amed SK

19 Eylül 2019 yılında Bismil 21 Spor

28 Ağu 2020 yılında Mardin Fosfat

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Mehmet Salih Demircan kimdir

Mehmet Salih Demircan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Salih Demircan şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Mehmet Salih Demircan nereli

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