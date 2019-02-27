Mehmet Salih Usta Pendik belediyesini ziyaret etti

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta seçim çalışmaları kapsamında Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’ı makamında ziyaret etti.

İBB CHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı ve İlçe Başkanı Doğan Çakmak’ında aralarında bulunduğu ziyarette keyifli sohbet gerçekleştiren nezaketinden dolayı Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’a teşekkür etti.

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta daha sonra Pendik Belediye çalışanları ziyaret edip karanfil taktim etti.