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  3. Mehmet Salih Usta Pendik belediyesini ziyaret etti

Mehmet Salih Usta Pendik belediyesini ziyaret etti

31 Mart 2019 yerel seçimşerinde Cumhuriyet Halk Parti'si Pendik belediye başkan adayı Mehmet Salih Usta seçim kampayası kapsamında Pendik belediyesini ziyaret etti

Mehmet Salih Usta Pendik belediyesini ziyaret etti

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta seçim çalışmaları kapsamında Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’ı makamında ziyaret etti.

İBB CHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı ve İlçe Başkanı Doğan Çakmak’ında aralarında bulunduğu ziyarette keyifli sohbet gerçekleştiren nezaketinden dolayı Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’a teşekkür etti.

Mehmet Salih Usta Pendik belediyesini ziyaret etti

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta daha sonra Pendik Belediye çalışanları ziyaret edip karanfil taktim etti.

Mehmet Salih Usta dur durak bilmiyor, Pendik'i karış karış geziyorMehmet Salih Usta dur durak bilmiyor, Pendik'i karış karış geziyor

 

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