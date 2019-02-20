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  3. Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sefa Altunparlar ve Yönetimini ziyaret etti.

Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Ziyarette Kore Gazileriyle bir araya gelen Mehmet Salih Usta:” Sizleri, Aziz Milletimizin, onur, şeref abideleri olarak görüyoruz. Anadolu’daki dirilişimizde, bugünlere gelmemizde sizlerin emeği çok büyük. Sizlerle bir araya gelmek bizim için bir onurdur.”dedi.

Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Gazilerin sorunlarını dinleyen Usta, Pendik’te Gaziler için önemli hizmetler vereceklerini  belirterek ”Hepinizin sorunlarınızı biliyoruz.Pendik’i Birlikte  kazanacak ve birlikte yöneteceğiz”dedi.

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