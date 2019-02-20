Mehmet Salih Usta Pendik Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Ziyarette Kore Gazileriyle bir araya gelen Mehmet Salih Usta:” Sizleri, Aziz Milletimizin, onur, şeref abideleri olarak görüyoruz. Anadolu’daki dirilişimizde, bugünlere gelmemizde sizlerin emeği çok büyük. Sizlerle bir araya gelmek bizim için bir onurdur.”dedi.

Gazilerin sorunlarını dinleyen Usta, Pendik’te Gaziler için önemli hizmetler vereceklerini belirterek ”Hepinizin sorunlarınızı biliyoruz.Pendik’i Birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz”dedi.