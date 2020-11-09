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  3. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları gündem oldu

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları gündem oldu

TV8 kanalının fenomen programı MasterChef'in sert duruşuyla adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, İnstagram hesabından erkek arkadaşı yaptığı paylaşımlarıyla olay oldu.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları gündem oldu

MasterChef'in  iğneleyici dile sahip şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı. Pozların zamanda gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.


SAMİMİ POZLARINI İNSTAGRAM HASEBINDAN PAYLAŞTI 

Youtube'a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan 17 yaşındaki Sude Yalçınkaya müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Sude Yalçınkaya, aşkıyla olan samimi pozlarını "Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin" notunu düştü.

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GÖZLER MEHMET ŞEF'TEN GELECEK TEPKİDE 

Ömercan Deveci ise sevgilisiyle olan dudak dudağa pozunu "Güneşine bakıp yansın herkes" diyerek paylaştı. İkilinin aşk dolu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağarken birçok kullanıcısı yorumlara Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi. bir yandan da Mehmet Şef'in kızının sevgilisiyle aşk dolu pozlarına ne tepki vereceği merak konusu haline geldi.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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