İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çiftin 2 çocuğunun koronavirüse yakalandığı iddia edildi. İddialar sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Mehmet Selim İmamoğlu kimdir? | Mehmet Selim İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun oğludur.

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Mehmet Selim İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

MEHMET SELİM İMAMOĞLU SAĞLIK DURUU NASIL?

Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Dilek İmamoğlu’nun annesinin Trabzon’daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadığı öğrenildi.

Beren İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunulmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi