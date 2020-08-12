Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

SEPİL BİR KEZ DAHA BAŞKAN SEÇİLDİ

Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Mehmet Sepil, bir kez daha başkan seçildi.

MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 1955 yılında İzmir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

30 yıldan fazla bir süre inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yaptı.

2012 senesi verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olan Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahiptir.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtmak için kurduğu bir restoranlar zinciri bulunmaktadır.

Mehmet Sepil Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. Sepil, çocukluğundan bu yana Göztepe'ye olan ilgisi ile bilinmektedir. Hüseyin Altınbaş, 24 Mart 2014 tarihinde Yeni Asır'a verdiği röportajda "Gerekirse kulübü satarım" ifadesini kullanıp kulübü satın almak isteyen herkesle görüşebileceğini belirttikten sonra, uzun süredir kulübün hisselerini almak isteyen Sepil harekete geçmiş ve 7 milyon 500 bin dolarlık satış bedelinin yanı sıra kulübün mevcut borçlarını da üstlenerek kulübün başkanı olmuştur ve 14 sene aradan sonra 2017 senesinde Göztepe takımını Süper Lig'e çıkartmıştır.

Halen Göztepe'nin başkanlığını yapmaktadır.