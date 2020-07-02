Mehmet Sepil’den yabancı sınırlaması açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin önümüzdeki sezon, ilk 11'de 8, sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi. Sepil, takım kadrosunda ise en fazla 12 yabancı oyuncuya izin verilmek istendiğini kaydetti.

Yayıncı kuruluşa konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin planladığı yabancı sınırlaması ile ilgili açıklamada bulundu. Sepil, "Ortada verilmiş bir karar yok, sadece Kulüpler Birliğine federasyonun bir öneri paketi var. Kaç oyuncuyla imzalayabilir konusuyla başlayalım. Şu anda 14 oyuncuyla imzalanabiliyor, onların aklından 12 geçtiğinin yönünde bir düşünde olduğu söylendi. İstanbul kulüpleri özellikle, bunun zor olacağını, ellerindeki oyuncuların kontratları olduğunu söyledik. Federasyon, Nihat başkan söyledi. Değişik kulüplerin, değişik düşünceleri olabilir. 14 oyuncuda kalmanın doğru olacağı yönünde biz görüş bildirdik, 14'de kalması yönünde genel bir görüş geldi. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısı ile ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi, 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirilmesi önerisiyle geldi. Yine federasyon tarafından altyapıdan oyuncu oynama konusunun federasyon tarafından önemsendiği bilgisi geldi. Önümüzdeki seneden itibaren altyapıdan minimum 1, sonra da 2'ye çıkması yönünde bir görüş geldi" dedi.

Kaynak: İHA