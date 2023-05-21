Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: siyasi sığınmacılar partiyi istila etti

28 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayınında, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

"Kamuoyu yoklamalarında sandıktan kimler çıkacak? Yüzde 60’lar dedi millet sandıkta karar veriyor. Bu oylar benim olsun, istediğim yere oy vereceğim diye düşündüklerini zannetmiyorum. Onlar Tayyip Bey ve Kemal Bey ile ne konuştuklarına bakacaklar. Onlar için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Milliyetçi Atatürkçüler orada birleşmiş söz konusu millet, onlar için söz konusu bayrağımızın güvencesidir. Benim adıma pazarlık edeceksiniz sığınmacılar gidecek bunlar etkilemez."

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KEMAL BEY'İ ÇOK UYARDIK

"Ben çok üzgünüm, partimizi koruyamadığımız için üzgünüm, biz Kemal Bey’i çok uyardık. Ben 2 yıldır bağırıyorum bu altılı masanın oyu yok bunlarla konuşurken böyle konuşun. Esas kavga milletvekili listesi açıklandığı zaman göreceksiniz."

SİZ KONUŞURKEN BİR AĞLIYORDUK

"Kendini görmezse insan oy vermiyor. Bizim 81 ilimizde 81 haksızlık var buna rağmen insanlar bağırlarına taş basıp bir kısım oy verecek. Buraya gelmeden önce Almanya’dan birisi aradı dedi ki siz konuşurken biz ağlıyorduk ya kurtarın bu partimizi. Oy vermek gelmiyor içimden" dedi.

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ARKADAŞLARIMIZIN EMEKLERİNİ SÖMÜRDÜLER

"Biz solcular Mustafa Sarıgül’ü al, DSP’yi al, Muharrem Bey’i al. Kendi amblemlerini koysunlar, nasıl girdi Erbakan’ın oğlu. Fikirlerimiz düşüncelerimiz aynı olmayan bilir ama kendi amblemini koydu. Babayiğit gibi er meydanında ölçüsünü aldı. Bu insanlar bizim arkadaşlarımızın emeklerini sömürdüler."

KEMAL BEY'E ÖNERİM VAR

"Şimdi bir önerim var. Kemal Bey’e diyorum ki bu arkadaşlar çıksın biz Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyoruz, Bakanlıkta istemiyoruz, CHP’nin milletvekillerini aldık. Ali Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Gültekin Uysal, Meral Akşener. Davutoğlu’nu dinledim. Halası oy vermiyordu ya dün akşam dedi halam gitti verdi. 15 milletvekili aldın. CHP örgütünü motive etmek için Karamollaoğlu, Davutoğlu, Gültekin, Meral Hanım çıksınlar desinler ki biz Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve Bakanlık istemiyoruz bunu CHP’ye verin biz bu çocukların haklarını yedik desinler."

BU ZULÜM DEĞİL Mİ

"Bizim arkadaşlarımızın haklarını koruyan kimse yok, isyan ediyorlar, yöneticiler sırada yok. Şimdi oy vereceğiz de Davutoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu zulüm değil mi?"

BUNLAR SİYASİ SIĞINMACI

"Kemal Bey’in istediği bu diyor ki susun oturun yerine konuşmayın, bunları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapın diyor. 40 haramiler, 40 tane verdik ya. Biz ince elerdik sık dokurduk örgütten yapardık. Bunlar siyasi sığınmacı, 40 harami, bunlar CHP’ye çöktüler. Anayasa Mahkemesi’nden Ali Babacan’ın istediği nedir? Ben anayasanın 4 maddesini değiştireceğim demedi mi? Buradan Atatürkçülere sesleniyorum. Kadın haklarına yapılan zulüm bana işkence gelir."

KEMAL BEY'İN YERİNDE OLSAM SAĞLIK BAKANI'NI ARARIM

"Hatay, Defne’de yüzde 90 oy almışız, hastane açıyorlar, CHP ile TİP aldığı oy yüzde 90. Bana yüzde 90 oy veren seçmene bu hükümet giderayak hastane yapmış ya. Kemal Bey’in yerinde olsam Sağlık Bakanı’nı ararım." dedi.

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