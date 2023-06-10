Mehmet Şimşek kolları sıvadı, hedef 100 milyar dolar

Yeni hükümetin göreve başlamasından sonra, öncelikli olarak ele alınacak konu olan ekonomiyle ilgili adımların ana hatları belirginleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Plan (OVP) çerçevesinde, tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak.

Verilen bilgilere göre, seçim sürecinde başlatılan yeni ekonomik yol haritasının "acı tedavilere başvurmadan" uygulanması için gerekli şartlar titizlikle sağlanacak. Kamu kesiminde tasarrufa yönelik önlemler alınacak ve israfı teşvik eden uygulamalara müsamaha gösterilmeyecek. Kamu yatırımları için yeni bir planlama yapılacak. Aşamalı olarak Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına son verilecek.

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FAİZLER ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı sunumlarla Merkez Bankası'nın faiz politikalarının mantıklı olmadığını ve piyasadaki faizlerin bu oranların çok üzerinde olduğunu dile getirmişti. Bu sunumların ardından Erdoğan'ın düşük faiz politikasında daha esnek bir tutum sergilediği, ancak önümüzdeki dönemde keskin faiz artışlarının olmayabileceği ve yeni bir faiz politikasına daha yumuşak ve aşamalı bir geçişin planlandığı belirtiliyor. Konut kredilerindeki faiz artışları nedeniyle konut piyasasının etkilenmemesi için yeni önlemlerin alınması beklenmektedir. AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, Şimşek'in uygulayacağı yeni politikalarla ekonomideki göstergelerin 1,5 yıl içinde dengeye oturacağı ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinin ise 2 yıla kadar sürebileceği ifade ediliyor.

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100 MİLYAR DOLAR YABANCI YATIRIM

Yeni ekonomik planın duyurulmasıyla birlikte, dış politikada alınacak yeni önlemlerin de etkisiyle Türkiye'ye Körfez ülkelerinden en az 50 milyar dolar ve Batı'dan yine en az 50 milyar dolar olmak üzere toplamda en az 100 milyar dolarlık bir yabancı yatırımın girebileceği öngörülüyor.

SEÇİM VAATLERİ YERİNE GETİRİLECEK

Aynı zamanda, AK Parti'nin seçim öncesinde emeklilere ve çalışanlara yönelik sunduğu taahhütlerin yerine getirilmesi için tüm çabalar gösterilecektir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payının emeklilere ödenmesi, en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşlara kademeli olarak artış sağlanması gibi vaatler geri alınmayacaktır.

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