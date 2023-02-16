Mehmet Soyarslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Soyarslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Soyarslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Soyarslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Soyarslan 19 Temmuz 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Soyarslan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Soyarslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mehmet Soyarslan'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Soyarslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/soyarslan6/

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Mehmet Soyarslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Soyarslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Soyarslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Soyarslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bergama Bld

Mehmet Soyarslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Soyarslan şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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